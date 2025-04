PSG - Disparition : Le défi qui attend Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début d'année 2025, Ousmane Dembélé est complètement métamorphosé. En effet, aujourd'hui, l'attaquant du PSG a réussi à gommer ses vilains défauts pour devenir un buteur redoutable. Mais voilà que le numéro 10 parisien alterne encore entre le bon et le moins bon. Voilà ce qu'il faudra prochainement résoudre pour Dembélé.

Pendant longtemps, Ousmane Dembélé a été moqué pour sa maladresse dans le dernier geste. Devant les buts, le joueur du PSG a frustré plus d'un fan et ça lui a valu de nombreuses et violentes critiques. Mais ça semble être désormais de l'histoire ancienne. En effet, en 2025, Dembélé enchaine les prestations XXL et les buts. De quoi même faire du Parisien un prétendant au Ballon d'Or. Pour autant, il y a encore des points sur lesquels travailler.

« Il doit être toujours efficace, avoir le même rendement dans tous les matchs »

Pour Le Figaro, Delio Onnis, ancien buteur de l'AS Monaco, a prodigué quelques conseils à Ousmane Dembélé. Et désormais, il ne veut plus voir le numéro 10 du PSG « disparaitre » : « Cet homme est différent. Quand il est en forme et bien dans sa tête, il peut tout faire. Il y a peu de joueurs qui sont capables de ça je prodigue peu de conseils, chacun fait comme il peut, mais il doit être toujours efficace, avoir le même rendement dans tous les matchs. Ne plus disparaitre. C'est son prochain défi Ousmane Dembélé est déjà l'un des meilleurs attaquants du monde, il est dans le droit chemin, et il ne le sait pas, mais je l'aime beaucoup. Je lui souhaite le meilleur. Pour les défenseurs, affronter Dembélé est un enfer, quand il attaque tu ne sais pas ce qu'il va faire avec ses pieds et ses appels c’est un diable ».

« Il doit être encore plus tueur »

« Ce n'est plus du tout le même joueur, il est devenu un vrai attaquant, même s'il doit être encore plus efficace à mes yeux. C'est sans doute mon passé de spécialiste du poste qui me fait dire ça. Il doit être encore plus tueur, je suis sûr qu'il peut le faire. Avec des qualités comme ça, je ne suis pas surpris de ses prestations, il ne pouvait pas continuer à rater des buts. Ces dernières semaines, il démontre tout son talent, et maintenant il doit garder ce niveau de jeu et cette exigence. Il l'a fait, il doit le refaire et le répéter. Dembélé. On ne sait pas si c'est un droitier ou un gaucher, si Luis Enrique le fait jouer d'un côté ou de l'autre, ou dans Taxe, c'est pareil, à mes yeux ! », a-t-il également dit d'Ousmane Dembélé.