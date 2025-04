Dembélé - PSG : Mbappé trahi, la surprise est totale !

Amadou Diawara

Impitoyable devant les buts adverses cette saison, Ousmane Dembélé fait partie des favoris pour soulever le Ballon d'Or cette année. D'ailleurs, plusieurs joueurs de l'équipe de France assurent qu'il va remporter le Graal. Ce qui ne doit pas enchanter Kylian Mbappé, qui postule également pour s'octroyer cette distinction personnelle.

Doté d'un incroyable talent de dribbleur, Ousmane Dembélé est un véritable cauchemar pour les lignes défensives adverses depuis le début de sa carrière. Habitué à avoir des difficultés dans la finition, le numéro 10 du PSG a corrigé ce problème. En effet, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur cette saison. Ce qui fait de lui un sérieux prétendant pour remporter le prochain Ballon d'Or, étant en concurrence avec son compatriote français Kylian Mbappé.

«Cette année, c'est pour toi»

Selon les informations de L'Equipe, les joueurs de l'équipe de France voient Ousmane Dembélé remporter le Graal cette année. En effet, plusieurs protégés de Didier Deschamps ont assuré lors du dernier rassemblement des Bleus qu'il allait soulever le Ballon d'Or, que ce soit sérieusement ou en le chambrant : « cette année, c'est pour toi ». Ibrahima Konaté, battu par le PSG d'Ousmane Dembélé en huitième de finale de la Ligue des Champions a d'ailleurs pris parti sur ce dossier.

«Un potentiel Ballon d'Or»

« Ce talent-là, il l'a toujours eu, Ousmane. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il est plus décisif sur le reste. Ce qu'il est en train de faire avec ses buts, c'est exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques, mais aujourd'hui Il est intraitable devant le but. S'il continue sur cette voie, on pourra parler de lui comme d'un potentiel Ballon d'Or », a déclaré Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool, dans des propos rapportés par L'Equipe. Reste à savoir si Ousmane Dembélé remportera finalement son tout premier Ballon d'Or avant Kylian Mbappé.