Un «ténor» débarque à Paris, le PSG est prévenu !

Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions, l’occasion pour certains joueurs français du club de retrouver Emiliano Martínez. Le gardien argentin, célèbre pour ses prouesses et ses provocations, avait marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2022. Guillaume Warmuz regrette son attitude, mais salue ses qualités.

Après Liverpool, le PSG affronte un autre pensionnaire de Premier League en Ligue des champions. Ce mardi, Aston Villa va tenter de plomber les espoirs parisiens dans la compétition, avec notamment dans ses rangs Emiliano Martínez, le portier argentin de 32 ans qui avait dégoûté les joueurs de l’équipe de France et ses supporters lors de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée aux tirs au but par l’Albiceleste.

Emiliano Martínez détesté en France

Réputé pour certaines de ses parades exceptionnelles, Emiliano Martínez est également connu pour ses nombreuses provocations, ce que regrette Guillaume Warmuz, ex-gardien du RC Lens. « Même si le résultat lui donne raison, c’est un peu étonnant d’agir ainsi, confie-t-il dans Le Parisien. Quand je vois Jan Oblak et Thibaut Courtois se saluer respectueusement après Real-Atlético, je me dis que c’est génial. Mais avec lui, c’est différent. Tous les coups sont bons et ça manque de classe. »

« On a affaire à un ténor »

Mais Guillaume Warmuz n’en oublie pas les qualités sportives du portier, prévenant ainsi le PSG : « On a affaire à un ténor, il impose une grosse prestance, un charisme qui fait que l’impact psychologique est tellement important qu’il réussit à pousser l’attaquant à la faute. »