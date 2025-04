PSG : L'énorme provocation qui va mettre le feu au Parc des Princes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Aston Villa sera au Parc des Princes en quarts de finale aller de la Ligue des champions. L'occasion pour Emiliano Martinez d'être de nouveau en France où il sera forcément attendu au tournant compte tenu de son passif avec les Bleus. Et sa dernière provocation ne devrait pas calmer le Parc des Princes.

Mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa offrira plusieurs retrouvailles. Il y aura d'abord celles entre Marco Asensio et les Parisiens, l'international espagnol étant prêté par le club de la capitale à celui de Birmingham, mais également entre le PSG et Unai Emery qui était sur le banc parisien durant deux saisons entre 2016 et 2018. Mais ce n'est pas tout.

La provocation de Martinez

En effet, Emiliano Martinez va retrouver la France. S'il n'a jamais joué dans l'Hexagone, le portier argentin a une relation particulière avec les Français. Tout avait commencé avec ses nombreuses provocations lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar remportée par l'Argentine aux tirs-au-but contres le Bleus. Le portier d'Aston Villa avait ensuite été copieusement sifflé par les supporters du LOSC la saison dernière en Ligue Europa. Par conséquent, son accueil au Parc des Princes est très attendu et il devrait être agité. Il faut dire qu'Emiliano Martinez a débarqué à Paris avec une énième provocation puisqu'il portait une casquette avec un badge représentant tous les trophées glanés en sélection. Difficile de ne pas y voir une référence au Mondial remporté par l'Albiceleste contre les Bleus. Quoi qu'il en soit, cela ne devrait pas calmer les supporters du PSG.

Emery espère qu'il ne sera pas sifflé

Et pourtant, Unai Emery faisait passer un message d'apaisement en conférence de presse en réclamant qu'Emiliano Martinez ne soit pas sifflé par le Parc des Princes : « C’est un des meilleurs gardiens du monde. Pour comprendre les supporters, les fans, la manière dont ils soutiennent leur équipe, chaque joueur, chaque coach, il faut faire preuve d’ouverture. On a tous des identités différentes, c’est seulement du football et demain (mercredi) on va jouer au foot. Les supporters vont soutenir leur équipe et, j’espère, de façon respectueuse. Vous savez, c’est quelqu’un de mature, il est responsable. Il progresse pour contenir ses émotions. Si vous le connaissiez avant, et c’était mon cas à Arsenal, je peux vous dire qu’il est déjà très différent. Il est devenu beaucoup plus mûr, c’est un meilleur gardien aussi. Maintenant, je lui dis de se concentrer sur les challenges qui se proposent à lui, en faisant ce qu’il faut pour gérer ses émotions ». Mais la dernière provocation du portier argentin ne va pas calmer les tensions.