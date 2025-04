Ronaldinho valide une signature déterminante au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain, invaincu et déjà sacré champion de France, rêve toujours de la Ligue des champions. L’excellente saison parisienne est en grande partie attribuée à Luis Enrique, dont l'impact est salué par Ronaldinho. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone admire la vision et le projet de jeu séduisant de l'entraîneur espagnol qu’il a pu côtoyer en Catalogne.

Sacré champion de France à six journées de la fin du Championnat en étant toujours invaincu, le PSG réalise une saison parfaite jusqu’à présent. Reste désormais à confirmer en Ligue des champions, avec un quart de finale abordable sur le papier face à Aston Villa. Difficile de ne pas lier cette réussite à la présence de Luis Enrique sur le banc, lui qui a su imposer sa patte auprès des joueurs et des observateurs.

« Luis Enrique est entier. Il donne tout. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il construit »

Ronaldinho fait partie des personnes conquises par Luis Enrique, un avis qui ne date pas de cette année. « J'ai vu ce week-end qu'il avait encore gagné le titre. J'ai vu de très belles images de Luis Enrique avec tous ses joueurs. C'est quelqu'un qu'on aime. Il est entier. Il donne tout. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il construit. On s'est croisé à Barcelone quand je suis arrivé (en 2003). J'admire beaucoup cette personne et je la respecte », confie la star brésilienne dans L’Equipe.

« Il va réussir dans ce qu'il construit à Paris »

« C'était un grand joueur qui est devenu un immense entraîneur, poursuit l’ancien joueur passé par le PSG et le FC Barcelone. Il a tout gagné au Barça et fait de très belles choses avec la sélection espagnole. Il va réussir dans ce qu'il construit à Paris. Il met en place un bon projet de jeu séduisant. Le PSG est une équipe avec un gros potentiel, en devenir. »

« Ça va finir par payer »

A ses yeux, le PSG peut désormais atteindre son grand objectif : la Ligue des champions. « Le PSG continue de faire de l'excellent travail. Ça va finir par payer. Ses dirigeants le savent, estime Ronaldinho. C'est toujours difficile d'aller au bout en Ligue des champions mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour Paris. Ils ont frappé un grand coup contre Liverpool (0-1,1-0, 4-1 aux t.a.b.) et avaient déjà été impressionnants face à Manchester City (4-2). Cette qualification marque les esprits. Elle donne aussi confiance aux joueurs. Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment. Dans un style différent d'avant et avec un très grand entraîneur. »