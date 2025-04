Neymar : L'annonce qui rendre fou le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar connaît parfaitement le club de la capitale où il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Et sa dernière prédiction ne devrait pas aider à faire remonter sa cote à Paris. Et pour cause, l'ancien numéro 10 du PSG voit le FC Barcelone remporter la Ligue des champions.

C'est le coup d'envoi des quarts de finale de la Ligue des champions avec ce mardi soir le choc entre Arsenal et le Real Madrid, mais également un autre très gros match opposant le Bayern Munich à l'Inter Milan. Mercredi, PSG - Aston Villa et FC Barcelone - Borussia Dortmund seront à l'affiche.

Neymar voit le PSG éliminer Aston Villa...

Et bien qu'il soit retourné au Brésil, où il a signé à Santos son club formateur, Neymar continue à suivre de près le football européen. Ainsi, il a été interrogé par la Kings League Brésil sur ses pronostics pour les quarts de finale et il donne vainqueurs le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone.

... mais le FC Barcelone remporter la compétition

Mais Neymar est également invité à donner le nom de l'équipe qui remportera la Ligue des champions. Et il n'hésite pas très longtemps : le FC Barcelone. Un pronostic qui n'aidera pas le Brésilien à se refaire une place dans le cœur des supporters du PSG.