Luis Enrique : La belle déclaration en public !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec Aston Villa pour son quart de finale aller de la Ligue des champions. À cette occasion, Unai Emery fera son retour au Parc des Princes. Luis Enrique tient d’ailleurs son compatriote en haute estime, et il n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse.

Après avoir éliminé Liverpool de la Ligue des champions, le PSG a rendez-vous avec un autre club de Premier League ce mercredi soir. La formation parisienne reçoit Aston Villa, équipe entraînée par un certain Unai Emery. Passé par la capitale entre 2016 et 2018, le technicien espagnol va donc faire son retour au Parc des Princes dans quelques heures. Et Luis Enrique n’a pas manqué de faire savoir qu’il le tenait en haute estime.

«Je lui souhaite le meilleur»

« Est-ce qu’il manque de reconnaissance ? Je ne sais pas parce que je ne lis pas la presse et s'il lui manque de la reconnaissance, il faut lui en donner. Il a toujours fait progresser ses équipes, il a une énergie illimitée, il a gagné beaucoup de titres. J'espère qu'il n'aura pas ses résultats sur la double confrontation contre nous mais je lui souhaite le meilleur » a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce mardi.

PSG : Le rêve du Qatar bientôt réalisé ?

Le PSG joue inévitablement un tournant de sa saison ce mercredi soir. Après avoir éliminé Liverpool, les Rouge-et-Bleu se sont positionnés comme des favoris pour le sacre en Ligue des champions. Le rêve du Qatar est peut-être à portée de main. Mais pour cela, le PSG de Luis Enrique devra sortir l’Aston Villa d’Unai Emery.