PSG : Le scandale évité à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à lâcher 45M€ pour s’attacher les services de Willian Pacho après une saison intéressante à l’Eintracht Francfort. Le défenseur central équatorien s’est révélé très jeune dans son pays. L’ex-responsable du recrutement de son ancien club a d’ailleurs avoué qu’il aurait été scandaleux de ne pas le signer à l’époque.

Le PSG a poursuivi son travail en misant sur la jeunesse l’été dernier. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans. C’est dans cette optique que Willian Pacho a débarqué chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à lâcher 45M€ pour recruter le défenseur de 23 ans, qui sortait d’une bonne saison à l’Eintracht Francfort. Willian Pacho s’est ensuite rapidement intégré dans le onze de Luis Enrique.

«Ça aurait été scandaleux de ne pas le faire signer»

L’international équatorien s’est d’ailleurs révélé assez jeune dans son pays. L’Independiente del Valle l’a recruté lorsqu’il avait 15 ans. « Ça aurait été scandaleux de ne pas le faire signer. Il s’est d’ailleurs adapté avec beaucoup de naturel. Car il aime la difficulté et sait toujours élever son niveau. Ce n’est pas seulement un garçon toujours joyeux, respectueux et aimé de tout le monde. C’est aussi un grand compétiteur » a indiqué Jorge Cartagena, l’ex-responsable du recrutement du club équatorien, interrogé par Le Parisien.

Son ascension n'a surpris personne en Equateur

Après avoir fait ses débuts en pro dans ce même club, Willian Pacho s’est fait repérer par le Royal Antwerp. Après seulement un an et demi en Belgique, l’Eintracht Francfort a sauté sur l’occasion pour le signer. Et le PSG s’est positionné sur lui après son unique saison en Bundesliga. Son ascension a été fulgurante. Mais en Equateur, on n’a pas vraiment été surpris par cela. Au contraire, on semblait déjà savoir que Willian Pacho était promis à un avenir brillant.