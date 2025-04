Mercato - PSG : Surprise, un transfert est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté au Fenerbahçe jusqu'à la fin de la saison, Milan Skriniar est bien parti pour rester en Turquie. Selon un agent slovaque, le défenseur central n'aurait pas l'intention de retourner au PSG tant que Luis Enrique dirigera la formation parisienne. Il faut dire que son temps de jeu a été famélique à Paris lors de la première partie de saison.

Milan Skriniar s’éclate loin du PSG. Le défenseur slovaque a retrouvé de la confiance au Fenerbahçe. Le joueur est très vite entrer dans le dispositif de José Mourinho en Turquie. « Je suis très satisfait, je me sens bien. Les entraînements ne me manquent pas, ce que j'apprécie, et je joue enfin régulièrement » a confié Skriniar. Une confiance qui rend compliqué un retour au PSG.

Son transfert prend forme

Lors d’un entretien accordé à Sport24Sk, l’agent Martin Petráš s’est prononcé sur l’avenir de Skriniar. Selon lui, son avenir est tout tracé. « Il est très à l'aise en Turquie et, surtout, joue régulièrement. C'est un atout majeur pour l'équipe et il n'est donc pas surprenant que Fenerbahçe s'intéresse à ses services à l'avenir. Il semble qu'une telle coopération convienne aux deux parties. Il sera donc probablement au cœur des discussions lors du mercato estival » a-t-il confié.

Un retour en Italie est évoqué, mais...

En même temps, les options ne sont pas nombreuses, même si Skriniar conserve une jolie côte en Serie A. « Škriniar s'est fait un nom en Italie et, pour cette raison, il est toujours dans l'esprit des meilleurs clubs de Serie A. Cependant, je pense que son transfert à l'AC Milan ou dans un autre club italien est peu probable. Milan a un salaire colossal et, en Italie, ils ne pourront probablement pas se le permettre avec les impôts et les cotisations. Avec toutes ces dépenses, il faudrait presque le doubler et toucher près de 20 millions d'euros par an. À mon avis, ce n'est pas n'importe qui en Serie A qui paierait cela aujourd'hui » a déclaré Petráš.