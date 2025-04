Transferts : Un joueur de l'équipe de France confirme pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté par Chelsea à Aston Villa, Axel Disasi sera donc adversaire du PSG en Ligue des Champions ce mercredi soir. Mais voilà que l'international français aurait très bien pu être dans le camp adversaire pour cette rencontre. En effet, il y a quelques mois, un transfert de Disasi à Paris était d'actualité selon les dires du principal intéressé.

Aujourd'hui à Aston Villa, Axel Disasi est actuellement prêté par Chelsea. L'international français avait rejoint les Blues en 2023 en provenance de l'AS Monaco. Un départ qui aurait pu intervenir un an auparavant. Et à l'époque, le défenseur central aurait pu continuer en Ligue 1. En effet, Disasi était à l'époque courtisé... par le PSG.

« Il y a eu des discussions »

Pour Le Parisien, Axel Disasi a confirmé les approches du PSG qui remontent à 2022. L'actuel défenseur d'Aston Villa a ainsi fait savoir : « Des contacts ont existé avec le PSG à l'été 2022 ? Il y a eu des discussions. Luis Campos et le coach Christophe Galtier me connaissaient depuis Reims ».

« Je ne voulais pas forcément partir »

« Ils avaient déjà essayé de me faire venir lorsqu’ils étaient à Lille et avaient gardé un œil sur mes performances. C’est après PSG-Monaco (1-1, 28 août), à la toute fin du mercato, que les échanges se sont intensifiés, mais il n’y a pas eu d’accord. Je ne voulais pas forcément partir non plus », a enchainé Axel Disasi.