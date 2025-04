Mercato - PSG : C'est terminé, Riolo annonce un gros départ !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Luis Campos est engagé jusqu'au 30 juin 2025. Par conséquent, le conseiller football parisien quittera son poste cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Si Luis Campos souhaiterait rempiler à Paris, la direction du PSG compterait mettre fin à leur collaboration avant le début de la saison prochaine.

Pour pallier le départ de Leonardo, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Campos. En effet, l'écurie rouge et bleu s'est attachée les services du Portugais lors de l'été 2022. Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Luis Campos veut prolonger au PSG

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Luis Campos partira cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. S'il aimerait poursuivre son aventure à Paris, le Portugais ne serait plus désiré au sein du club de la capitale. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a affirmé que le PSG voulait se séparer de Luis Campos.

«Le PSG ne veut pas qu'il reste»

« Campos veut rester, mais le PSG ne veut pas qu'il reste. Parce que s'ils voulaient qu'il reste, il aurait resigné depuis longtemps. Ils ne veulent plus de lui. Quand on parle du directeur sportif et de son travail et qu'on dit qu'il a eu des échecs comme ça arrive pour un directeur sportif, c'est moins grave quand c'est au PSG l'échec. Tu peux prendre 2 attaquants à 90M€, l'un est parti et l'autre tu le fais peu jouer, c'est pas un problème. Si ça arrive dans un autre club de Ligue 1, tu traînes le boulet pendant 5 ans. Cette année, j'ai aimé souligner qu'il était très intéressant », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir qui sera le successeur de Luis Campos au PSG.