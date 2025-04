«Les dirigeants du PSG le savent...» : Une star vend la mèche pour l’avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Enrique, nourrit de grands espoirs pour la Ligue des champions cette saison. Après une qualification impressionnante contre Liverpool, l'optimisme est de mise, notamment pour Ronaldinho. L'ancienne star du PSG estime que le collectif actuel et le travail des dirigeants pourraient enfin mener le club vers le sacre européen tant attendu.

Est-ce enfin la bonne saison pour le PSG ? Si les stars sont moins nombreuses que par le passé, le collectif magnifié par Luis Enrique permet au club de la capitale de croire en ses chances pour un sacre européen attendu maintenant depuis près de quinze ans, et l’arrivée du Qatar à sa tête. Après avoir éliminé Liverpool, le PSG a désormais rendez-vous avec Aston Villa en quart de finale dès mercredi soir au Parc des Princes.

« Ça va finir par payer »

Interrogé par L’Équipe sur la possibilité de voir le PSG aller au bout en Ligue des champions, Ronaldinho a partagé son optimisme : « Le PSG continue de faire de l'excellent travail. Ça va finir par payer. Ses dirigeants le savent. C'est toujours difficile d'aller au bout en Ligue des champions mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour Paris ».

« Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment »

« Ils ont frappé un grand coup contre Liverpool (0-1,1-0, 4-1 aux t.a.b.) et avaient déjà été impressionnants face à Manchester City (4-2). Cette qualification marque les esprits. Elle donne aussi confiance aux joueurs, poursuit l’ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment. Dans un style différent d'avant et avec un très grand entraîneur. »