50M€ : Ronaldinho annonce un coup de génie au PSG !

Ousmane Dembélé est le numéro 10 qui a remplacé Neymar au PSG à l'été 2023. Certes, le champion du monde tricolore n'a pas la nationalité brésilienne au contraire de son prédécesseur. Néanmoins, Ronaldinho lui a donné son passeport auriverde en assurant que Dembélé lui fait se remémorer sa carrière de footballeur au PSG et au FC Barcelone notamment.

En 2023, en parallèle des départs de Lionel Messi et de Neymar, Ousmane Dembélé déposait ses valises au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone grâce à un chèque de 50M€. Critiqué pour son manque de réalisme par moments et jusqu'à ce début d'année 2025 où il empile but sur but avec le PSG (24).

«Il y a Ousmane Dembélé au PSG. J'aime beaucoup»

Outre son réalisme insolent de ces dernières semaines, Ousmane Dembélé n'a rien perdu de ses provocations ballon au pied et à ses percussions grâce à son ambidextrie. Son style de jeu fait d'ailleurs chavirer le coeur de Ronaldinho. L'ancien joueur du PSG et du Barcelone, à l'instar donc de Dembélé, a déclaré sa flamme au champion du monde tricolore lors d'une entrevue avec L'Equipe. « Qui vous ressemble le plus actuellement ? Je n'aime pas beaucoup comparer. Je regarde surtout dans mes anciennes équipes et celles qui sont encore en course en Ligue des champions. Il y a Ousmane Dembélé au PSG. J'aime beaucoup. (Il rigole) ».

«Il a un style un peu brésilien !»

Ronaldinho a d'ailleurs révélé voir en Ousmane Dembélé un joueur franco-brésilien de par son insouciance et son imagination débordante qu'il apprécie tant. « Il a un style un peu brésilien ! Il est déroutant, il invente, il provoque. Il est souvent illisible et, en plus, il marque beaucoup de buts. Il est en train de se révéler, d'éclater dans un rôle différent de celui du PSG l'année dernière ou encore de Barcelone auparavant ».