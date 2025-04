PSG : L'invitation d'un Marseillais en direct, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG est l'unique représentant du football français pour les quarts de finale de la Ligue des champions, une fois de plus. Premier supporter de l'OM, pour y avoir joué entre 1980 et 1994, Eric Di Meco a envoyé une invitation toute particulière à Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa et adversaire du Paris Saint-Germain.

Le Parc des princes accueillera Aston Villa mercredi soir pour le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et les Villans, invité surprise des 8 dernières équipes toujours en lice pour le Saint-Graal. Icône de l'OM, Eric Di Meco est l'une des têtes d'affiche de la Dream Team de RMC et n'a pas manqué de faire parler son lien fort avec l'Olympique de Marseille, ennemi historique du Paris Saint-Germain.

«Un doublé de Boubacar Kamara ? C'est beau ça»

Pour le Super Moscato Show, Eric Di Meco a fait part de son allégeance envers l'OM en supportant des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, du PSG ou encore des bourreaux du club de la capitale ou de l'équipe de France avec Marcus Rashford et Emiliano Martinez. « Un doublé de Boubacar Kamara ? C'est beau ça. Un petit (Marco) Asensio, un petit (Marcus) Rashford, un petit Dibu (ndlr Emiliano Martinez) qui me fait deux arrêts sur penalty, des trucs comme ça ».

«Tu sais quoi, je l'invite fin août aux galéjades. Invité d'honneur»

« Si je vais être supporter de Dibu Martinez ? Tu sais quoi, je l'invite fin août aux galéjades. Invité d'honneur et tu sais quoi, je lui fais faire un sketch ». a conclu l'ancien défenseur de l'OM sur les ondes de RMC ce lundi.