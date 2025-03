Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur du PSG entre 1998 et 2003, Laurent Leroy a côtoyé de nombreuses stars comme Patrice Loko et même Ronaldinho. Mais selon l'ancien attaquant, le Brésilien n'était pas le meilleur joueur de son équipe. Lors d'un entretien accordé à Farid And Co, Leroy a rendu hommage à un autre de ses coéquipiers.

Au cours d’un long entretien accordé à Farid and Co, Laurent Leroy est revenu sur son passage au PSG (1998 -2003). Arrivé dans la peau du petit jeune, l’attaquant avait été pris en charge par un certain Marco Simone, qui avait joué le rôle de grand frère. Plus tard, Leroy verra d’autres stars arriver dans la capitale comme Ronaldinho.

Leroy a trouvé plus fort que Ronaldinho au PSG

Si le Brésilien présentait déjà un talent rare, il était encore bien trop tendre pour le laisser totalement s'exprimer. Selon Leroy, le joueur le plus doué à avoir porté le maillot du PSG durant cette période reste un certain Jay-Jay Okocha.

« A chaque fois, j’avais le cul par terre »

« Okocha il m’a impressionné par sa capacité, ses gestes et ses crochets. Quand on était à l’entraînement, et qu’il était face à moi, je reculais, je reculais, parce que je ne savais quand il allait faire son crochet. A chaque fois, j’avais le cul par terre » a confié Leroy.