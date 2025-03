Mbappé : Le coup de génie du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait vu filer Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance à Paris. Et depuis son départ, le club parisien en entamé un nouveau projet basé un collectif mieux rodé comme le souligne Johan Micoud qui estime par exemple que le PSG n'aurait pas pu réussir une telle performance à Liverpool avec le Bondynois.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a clairement pris une nouvelle dimension sur le plan collectif après le départ de ses plus grandes stars. La dernière d'entre elles n'est autre que Kylian Mbappé, et sans lui, le PSG semble plus fort comme l'a souligné Johan Micoud.

Le PSG meilleur sans Mbappé, l'avis tranché de Micoud

« Mbappé n’est pas là et tous les problèmes qu’il y avait ces dernières saisons au PSG venait souvent de lui », rappelle l'ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, avant d'expliquer sa position.

«Cette année, il n’est pas là et cela créé moins de conflits»

« On l’a même vu avoir des problèmes lorsqu’il était entouré de Messi et Neymar, il ne voulait pas jouer ici, il ne voulait pas jouer là, quand il sortait c’était la polémique. Cette année, il n’est pas là et cela créé moins de conflits », ajoute Johan Micoud.