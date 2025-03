Mbappé : C'est la panique !

Amadou Diawara

Victime d'une gêne à une cheville, Kylian Mbappé pourrait manquer le prochain match du Real Madrid. Ménagé pendant une grosse partie de l'entrainement de ce mardi, le numéro 9 de Carlo Ancelotti sera testé ce mercredi pour déterminer s'il peut affronter l'Atlético de Madrid au Metropolitano dans la soirée.

Il y a une semaine, le Real Madrid a reçu l'Atlético au Santiago Bernabeu, et ce, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Après l'avoir emporté 2-1 à domicile, le club merengue se déplace sur la pelouse des Colchoneros - le Metropolitano - ce mercredi soir. Toutefois, Carlo Ancelotti pourrait être privé de Kylian Mbappé pour ce choc au sommet.

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé a été ménagé pendant une bonne partie de l'entrainement de ce mardi, et ce, parce qu'il souffre d'une gêne à une cheville. Par conséquent, le numéro 9 du Real Madrid est incertain pour le déplacement à l'Atlético de ce mercredi soir.

A en croire L'Equipe, Kylian Mbappé va tester sa cheville ce mercredi pour déterminer s'il est apte ou non pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Ce mardi, une partie du Real Madrid était optimiste, tandis qu'une autre avait des doutes de plus en plus consistants au fil de la soirée. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera finalement titularisé au Metropolitano des Colchoneros.