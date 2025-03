PSG : Riolo annonce un gros changement en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bluffé par la performance d'Ousmane Dembélé mardi soir à Liverpool, Daniel Riolo a pris la parole en direct sur RMC Sport après la rencontre. Et il s'est lâché sur la métamorphose du numéro 10 du PSG, devenu incontournable et particulièrement décisif depuis maintenant plusieurs mois avec le club de la capitale.

Longtemps pointé du doigt pour son hygiène de vie et son manque de régularité sur le terrain que ce soit avec le FC Barcelone ou le PSG, Ousmane Dembélé (27 ans) est en train de faire taire ses détracteurs. L'attaquant tricolore affiche un état de forme resplendissant depuis son repositionnement en tant qu'attaquant axial, lui qui compte 21buts inscrits avec le PSG depuis le début de l'année civile 2025.

« Un mec transformé, ce n’est plus le même »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir après la qualification du PSG contre Liverpool, Daniel Riolo a évoqué ce changement majeur pour Ousmane Dembélé : « J’ai envie de parler du milieu de terrain, mais dans le milieu, je vais inclure Dembélé. Ce soir, il a joué au milieu, il n’a pas joué devant, il a joué à peu près partout. C’est vraiment devenu plus que l’homme clé du PSG, c’est un mec transformé, transfiguré, ce n’est plus le même », lâche Riolo.

Dembélé, la métamorphose

« Ce n’est plus le joueur qu’on a connu. Jusqu’à la fin de la prolongation, il avait encore les cannes pour courir alors que c’était un gars on disait qu’il ne tient pas physiquement, son hygiène de vie. Ce n’est plus le même homme », poursuit Riolo au sujet du numéro 10 du PSG.