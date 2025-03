Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Loin d'être intraitable lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma peine à se montrer décisif lors des matches qui comptent. En Russie, des voix s'élèvent pour réclamer un changement dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG. Et pour cause, la doublure de Donnarumma se nomme Matvey Safonov, un ancien du Krasnodar.

En Russie, les prestations de Gianluigi Donnarumma sous le maillot du PSG sont ciblées. Et pour cause, beaucoup réclament une promotion pour la fierté du pays, j’ai nommé Matvey Safonov. Ancien défenseur russe, Yegor Sorokin est l’un de ceux qui estiment que la concurrence au poste de gardien de but doit être relancée.

Donnarumma remis en cause

« Je suis scandalisé que le PSG fasse davantage confiance à Donnarumma, il a fait suffisamment d’erreurs.il aurait été possible de faire davantage confiance à Safonov. Apparemment, les gardiens de but ont leur propre caste là-bas » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sport.ru.

« Safonov se battra pour sa place dans l'équipe »

Il demande à Safonov de s’accrocher, malgré les décisions défavorables de Luis Enrique. « Dans l’ensemble, je suis content pour lui, c’est génial qu’il joue dans un si grand club, qu’il se batte pour les plus hautes places, qu’il joue en Ligue des Champions. Il sait exactement ce qu'il veut et se battra pour sa place dans l'équipe » a confié Yegor Sorokin .