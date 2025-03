Donnarumma - PSG : L’annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le huitième de finale aller de Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool a abouti à une victoire des Reds totalement contre le cours du jeu (0-1). Pas irréprochable sur le but d’Harvey Eliott, Gianluigi Donnarumma a été vivement critiqué. Mais Nicolas Anelka a pris sa défense.

Ce mardi soir, le PSG tentera l'exploit d'inverser la tendance contre Liverpool à Anflield. Battus 1 à 0 après avoir largement dominé la rencontre, les Parisiens devront réaliser une pareille performance. Mais il faudra également que Gianluigi Donnarumma soit plus vigilant. Le portier italien a été pointé du doigt après le but d'Harvey Eliott, mais Nicolas Anelka va à contre-courant en défendant le gardien du PSG.

Anelka défend Donnarumma

« Je trouve très dur d’imputer le but à Donnarumma. Il ne faut pas oublier que le problème, c’est que l’attaquant de Liverpool s’est retrouvé très bien placé avec le ballon. Et dans ce genre de duel, l’attaquant est privilégié », estime l’ancien joueur formé au PSG dans le colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Donnarumma a fait ce qu’il avait à faire»

« Ensuite, Donnarumma a fait ce qu’il avait à faire. Il n’a pas commis d’erreur. Et en face, Allison a fait le match de sa vie et il ne pourra pas toujours être à ce niveau. Ce n’est pas possible. Mais là, il ne pouvait rien lui arriver. S’il avait juste à un niveau normal, il prenait deux ou trois buts », ajoute Nicolas Anelka.