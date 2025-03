Officiel : Le PSG annonce une grande nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le choc approche. Ce mardi, le PSG se déplace à Liverpool afin de créer l’exploit et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec un but de retard seulement, les hommes de Luis Enrique restent optimistes. Surtout que le club parisien a dévoilé son groupe au complet et sans le moindre blessé.

Le PSG peut le faire. Mercredi dernier, le club de la capitale a très largement dominé les débats face à Liverpool à l’occasion du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, les Parisiens n’ont pas su concrétiser leurs occasions, tandis que les Reds les ont puni en fin de rencontre (0-1).

Le PSG veut croire à une qualification contre Liverpool

Malgré ce déficit d’un but, le PSG veut y croire. Luis Enrique et ses joueurs sont optimistes quant aux chances de Paris à Anfield. « Sans aucun doute. On a seulement joué le premier match et on est une équipe qui n’a rien à perdre. Il y a aura une ambiance assez agressive dans leur stade (Anfield), mais on va aller jouer de la même manière qu’aujourd’hui », lâchait ainsi le coach parisien après la défaite.

Le groupe est au complet

D’ailleurs, ce dernier pourra compter sur son groupe au complet. En effet, le PSG a dévoilé officiellement les noms des 22 convoqués pour ce déplacement corsé à Anfield. Tous les joueurs de l’effectif sont présents, même le capitaine Marquinhos, qui n’avait pas effectué le déplacement à Rennes ce samedi.