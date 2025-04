Antoine Dupont, le miracle tant attendu !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont ne sera de retour qu’à l’automne prochain pour les plus optimiste, peut-être même pour le début de l’année 2026. Un coup dur pour le Stade Toulousain, qui doit faire sans son capitaine et son meilleur joueur pour le reste d’une saison qui s’annonce sous haute tension.

Il y a un an, le Stade Toulousain partait à la conquête de la France et de l’Europe, avec Antoine Dupont en meneur d’hommes. Mais le capitaine rouge et noir n’est plus là, puisqu’il s’est gravement blessé au genou avec le XV de France, lors du Tournoi des 6 Nations. Et la vie sans lui n’est pas vraiment simple.

« La pièce est tombée du bon côté nous concernant »

Ça s’est vu ce dimanche, avec le Stade Toulousain qui a bien failli être éliminé par le RCT, en quart de finale de la Champions Cup. Et le soulagement d’Ugo Mola était palpable après la rencontre ! « La pièce est tombée du bon côté nous concernant. On a fait preuve de caractère même si le doute a basculé d’une équipe à l’autre en permanence » a confié le coach toulousain, qui a pu compter sur Thomas Ramos pour passer la pénalité de la gagné à la 80e minute (18-21).

« On a besoin d'Antoine, de son aura et de son savoir-faire »

La blessure d’Antoine Dupont ne semble pourtant pas l’avoir empêché d’être auprès de ses coéquipiers, comme il a pu le faire avec le XV de France lors de la dernière semaine du 6 Nations 2025. « Antoine est venu avec nous sur la fin de semaine » a révélé Ugo Mola. « Antoine, c'est un gamin qui est chez nous, ancré chez nous et qui est tellement important et qui se rapproche de nous jusqu'à la fin parce qu'on a besoin aussi d'Antoine, de son aura et de son savoir-faire ».