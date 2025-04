Ntamack quitte Toulouse, c’est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack avait affiché sa volonté de participer à la tournée d'été avec le XV de France. Une situation compliquée compte tenu du fait que les dates sont proches de celle de la finale du Top 14. Et la présence du demi d'ouverture du Stade Toulousain en Nouvelle-Zélande cet été semble se confirmer.

Juste après avoir célébré son titre lors du dernier Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack avait affiché sa volonté d'être présent lors de la tournée d'été du XV de France en Nouvelle-Zélande. « Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir », confiait le numéro 10 des Bleus. Seul problème, le Stade Toulousain est l'un des favoris pour le titre en Top 14 dont la finale se déroulera le 28 juin prochain au Stade de France alors que la tournée d'été du XV de France débutera par un premier test match contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande le 5 juillet. Ce qui laisse un très cours délais de récupération pour Romain Ntamack et les Toulousains éventuellement concernés.

Ntamack présent pour la tournée d'été ?

Mais alors que la convention FFR-LNR stipule que la mise à disposition des joueurs des équipes finalistes du Top 14 pour la tournée d'été du XV de France est interdite, la Ligue pourrait revoir ses plans selon les informations du Midi-Olympique. « Si ce comité se réunit, c’est bien pour discuter des différentes possibilités. Didier Lacroix et Laurent Marti sont les représentants de la LNR pour discuter de la mise à disposition des internationaux avec la Fédération, c’est donc eux qui seront missionnés. Leur premier rôle est de réunir les managers des principaux clubs pourvoyeurs d’internationaux avant de discuter avec l’instance. Honnêtement, tous les managers et tous les présidents sont des humains, qui se rendent bien compte que c’est la chance d’une vie, quand on est rugbyman, d’aller jouer en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks. On a bien conscience que pour certains joueurs, ça peut être l’histoire d’une vie que d’aller jouer une tournée là-bas, la dernière de l’histoire qui plus est. Donc, pour l’heure, on se refuse d’avoir une position dogmatique », explique ainsi une source proche du dossier citée par le média.

«Pour l’heure, on se refuse d’avoir une position dogmatique»

Une réunion devrait d'ailleurs avoir lieu jeudi afin de statuer sur la question et éventuellement libérer les joueurs finaliste du Top 14 pour le XV de France. « D’une part, cela permettrait à l’équipe de France de se préparer de la meilleure des façons pour la Coupe du monde, également de rendre la pareille à la Nouvelle-Zélande qui envoie toujours sa meilleure équipe chez nous. Pour la représentativité du rugby français à l’international, c’est un vrai sujet, mais il faut bien avoir conscience que d’un autre côté, il y a l’impérieuse nécessité de prendre soin des joueurs, de leur laisser des plages suffisantes de repos. Donc, on va sans doute entrer dans de la gestion au cas par cas », ajoute la même source. Autrement dit, Romain Ntamack pourrait quitter Toulouse juste après une éventuelle finale du Top 14.