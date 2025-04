OM : C’est confirmé avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il connaisse une deuxième partie de saison plus compliquée que la première, Luis Henrique a la cote sur le marché des transferts. L’Inter Milan et le Bayern Munich sont annoncés sur la piste de l’ailier de l’OM, qui aurait également des prétendants en Angleterre, notamment Newcastle, club détenu par l'Arabie Saoudite.

Alors que son attitude est pointée du doigt ces dernières semaines à l’OM, Luis Henrique serait malgré tout dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Comme indiqué par L'Équipe, deux formations italiennes, parmi lesquelles on retrouve notamment l’Inter Milan, seraient notamment intéressées par le Brésilien.

Newcastle est bien intéressé par Luis Henrique

Le Bayern Munich est un autre club qui a été annoncé sur la piste de Luis Henrique, également suivi en Angleterre. L'Équipe cite Nottingham Forest et Newcastle, ce que confirme Caught Offside. À la recherche d’un ailier, les Magpies seraient intéressés par un transfert de l’ailier âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM.

Trois autres clubs anglais dans la course

En plus de Nottingham Forest et de Newcastle, Wolverhampton et Crystal Palace seraient deux autres clubs anglais ayant exprimé un intérêt concret pour Luis Henrique. Cette saison, il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions avec l’OM, où il est arrivé en septembre 2020.