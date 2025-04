Transfert à l'OM : Benatia prend rendez-vous !

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais un premier dossier chaud se dessine déjà à l’Olympique de Marseille, avec le possible départ de Luis Henrique. Relancé par Roberto De Zerbi cette saison, le Brésilien serait dans le viseur de nombreux clubs à l’étranger et notamment en Italie, avec l’Inter.

Acheté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait rapporter un joli pactole à l’OM. Depuis quelques jours, le Brésilien fait beaucoup parler de lui, puisqu’il aurait tapé dans l’œil d’une longue liste de clubs à l’étranger. Et pas des moindres, puisque le Bayern Munich ainsi que l’Inter seraient sur ses traces et voudraient boucler un transfert avant le Mondial des clubs, qui début le 15 juin prochain.

Luis Henrique a la cote à l’étranger

Les Italiens semblent tout particulièrement intéressés, avec Simone Inzaghi qui voudrait miser sur Luis Henrique pour en faire la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit de la défense. L’OM réclamerait vraisemblablement entre 30 et 35M€, mais l’Inter pencherait plutôt pour une offre entre 20 et 25M€, même si récemment Foot Mercato a évoqué une offre de 24M€ de part fixe, plus 4M€ de bonus.

L’Inter va rencontrer Benatia

D’après les informations de TMW, les Nerazzurri auraient déjà lancé les grandes manœuvres pour boucler ce dossier, avec Luis Henrique qui pourrait bien être la première recrue de leur été. Ainsi, plusieurs rendez-vous auraient déjà été calés avec Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, afin de trouver un accord total et prendre de vitesse la concurrence. A noter que de l’autre côté des Alpes on assure que le joueur aurait d’ores et déjà dit oui à l’Inter.