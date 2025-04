Dembélé : La punchline qui va rendre dingue le PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les attaquants sont en feu ces dernières semaines et particulièrement Ousmane Dembélé qui empile but sur but. Celui qui était qualifié de maladroit doté néanmoins d'un potentiel de Ballon d'or ne rêve pas de cette distinction comme affirmé en conférence de presse. Dembélé veut une seule chose : offrir la première Ligue des champions de l'histoire du club aux supporters du PSG.

Ousmane Dembélé ne vit pas pour les trophées individuels. Le meilleur buteur de la saison du PSG, avec ses 34 buts toutes compétitions confondues, est pressenti comme étant l'un des favoris au Ballon d'or 2025 et pourrait être le plus apte à le remporter si jamais le Paris Saint-Germain venait à soulever la première Ligue des champions de son histoire à Munich le 31 mai prochain.

«Le Ballon d’Or ? Ce n’est pas ce qui m’anime le plus»

De quoi faire rêver Ousmane Dembélé de la récompense suprême pour autant ? Pas vraiment. « C'est un objectif d'être décisif, de marquer ou faire marquer. C'est là qu'on voit les grands joueurs, dans les matchs importants comme ça. Le Ballon d’Or ? Ce n’est pas ce qui m’anime le plus. Ce sont les titres collectifs remportés avec l'équipe qui me font rêver depuis que je suis petit ».

«Remporter une Ligue des champions avec le PSG serait exceptionnelle… surtout la première !»

« Il y a encore du chemin pour arriver à gagner la Ligue des champions. On va y aller étape par étape. Remporter une Ligue des champions avec le PSG serait exceptionnelle… surtout la première ! ». a conclu Ousmane Dembélé pendant sa conférence de presse lundi soir avant le choc en 1/4 de finale retour de C1 mardi soir.