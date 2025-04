F1 - Lewis Hamilton : La fin annoncée en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une arrivée retentissante chez Ferrari durant l’intersaison, Lewis Hamilton connaît un début d’année 2025 très compliqué. Le septuple champion du monde ne parvient pas à faire la différence avec sa monoplace, et se trouve loin derrière Charles Leclerc en termes de rythme. Pour Günther Steiner, si le Britannique en venait à perdre sa confiance, cela pourrait lui être fatal.

7ème du classement du championnat du monde, Lewis Hamilton rencontre de grosses difficultés pour ses premiers mois à bord d’une Ferrari. Le septuple champion du monde ne parvient pas à faire la différence, et semble parfois galérer à piloter sa monoplace. S’il espère rapidement remonter la pente, les critiques commencent à pleuvoir pour « King Lewis », qui ne doit surtout pas perdre sa confiance selon Günther Steiner.

« Le pire serait que Lewis perde confiance en lui »

« C’est doucement en train de devenir une inquiétude, à mon avis. Je suis plus préoccupé par ce qu’il pense lorsqu’il me demande où il perd du temps. L’ingénieur peut vous dire où vous perdez du temps, mais il ne peut pas vous faire comprendre pourquoi vous en perdez. C’est à vous de le faire. Et le pire serait que Lewis perde sa confiance, parce que ce serait alors une course à reculons. C’est une préoccupation, à mon avis. Le pire serait que Lewis perde confiance en lui. Comment vont-ils s’en sortir ? Je n’en ai aucune idée », a lâché l’ancien directeur de Haas au sein du podcast Red Flags.

« C’est plutôt inexplicable »

Ancien directeur d'écurie, Giancarlo Minardi lui, a directement évoqué le retard d’Hamilton vis-à-vis de son partenaire Charles Leclerc : « Non seulement il a donné à Ferrari son premier podium de la saison en GP, mais il a caché et atténué les vrais problèmes de la voiture qui étaient au contraire très évidents avec Hamilton qui avait un rythme qui ne correspondait pas à celui d’un septuple champion du monde. A l’heure actuelle, c’est plutôt inexplicable. »