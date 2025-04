Il plaque le PSG et l'OM «sans hésiter», l'incroyable annonce !

Axel Cornic

Rivaux sur le terrain, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont souvent affrontés sur le marché des transferts. Et ça ne date pas d’aujourd'hui, puisqu’un Champion du monde 1998 a récemment assuré avoir snobé les deux cadors de Ligue 1 pour finalement se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger.

Si la situation a radicalement changé depuis l’arrivée des investisseurs qataris, le PSG et l’OM entretiennent toujours une forte rivalité. Mais cela n’empêche pas des anciens passer d’un club à l’autre, comme cela a tout récemment été le cas avec Adrien Rabiot, dont le retour au Parc des Princes a d’ailleurs énormément fait parler.

Candela a snobé l’OM et le PSG...

Certains n’ont toutefois choisi ni e PSG ni l’OM et on plutôt opté pour un départ à l’étranger. C’est le cas de Vincent Candela, Champion du monde 1998 avec l’équipe de France, qui après avoir explosé à l’En Avant Guingamp semblait avoir l’embarras du choix et finalement signé pour l’AS Roma... où il est devenu une véritable icône.

Pour la Roma !

« Partir à Rome a été une décision difficile à prendre, car j'avais deux équipes importantes en France qui me recherchaient » a expliqué Vincent Candela, lors d’un entretien accordé à Radio Serie A. « Marseille et le Paris Saint Germain. Mais ensuite, il y avait la Roma qui jouait dans le plus beau championnat du monde pour moi, alors sans hésiter j'y suis allé ».