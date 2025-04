Mbappé : Il annonce un destin tragique avec Dembélé !

Amadou Diawara

Alors que le règne de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo est terminé, on s'attendait à voir Kylian Mbappé et Erling Haaland rafler tous les Ballon d'Or depuis 2024. Toutefois, c'est Rodri qui a remporter le Graal l'année dernière. Et à en croire Alain Giresse, Ousmane Dembélé devrait être sacré en 2025.

En quittant l'Europe, Cristiano Ronaldo (Al Nassr, 40 ans) et Lionel Messi (Inter Miami, 37 ans) ont mis fin à leur souveraineté. Alors que les deux superstars se sont partagées presque tous les Ballon d'Or entre 2008 et 2023 (8 pour l'Argentin et 5 pour le Portugais), les autres joueurs peuvent désormais rêver de remporter le Graal. Si Rodri a été sacré en 2024, Ousmane Dembélé peut espérer devenir son héritier cette année.

«On pensait tous que Mbappé et Haaland allaient se partager les Ballons d’Or»

« Force est de constater qu’Ousmane Dembélé est un joueur waouh, s'est enflammé Alain Giresse lors d'un entretien accordé au Parisien. Le jour de la distribution du talent, lui a reçu toutes les qualités nécessaires à un joueur de très haut niveau. Il fallait juste qu’il assemble toutes les pièces du puzzle. Il y a six mois, si vous aviez posé ce genre de question, on vous aurait envoyé à l’asile. Aujourd’hui c’est l’inverse, puisqu’il coche toutes les cases. Il est spectaculaire, décisif, encore en lice en Ligue des champions, ne fait pas la moindre vague et sourit tout le temps. Ça fait du bien au football d’avoir des gars comme ça ».

«Tout le monde peut se faufiler et aller au bout»

D'après Alain Giresse, Kylian Mbappé et Erling Haaland étaient destinés à prendre la succession de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Toutefois, ils ont laissé passer leur chance. « On pensait tous qu’après le long duel Messi-Ronaldo, Mbappé et Haaland allaient se partager les Ballons d’Or. Mais puisque ce n’est pas le cas, tout le monde peut se faufiler dans la course et aller au bout. La meilleure preuve, c’est la victoire de Rodri la saison dernière », a déclaré l'ancien international français, classé deuxième du Ballon d'Or 1982, derrière Paolo Rossi.