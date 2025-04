«Stupide» : L'annonce surprise à l'OM !

La rédaction

Après la lourde défaite de l’OM face à Monaco (0-3), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en conférence de presse. Malgré le score, le coach italien s’est montré optimiste, saluant la prestation de ses joueurs. Il a même estimé que le résultat ne reflétait pas le match et s’est dit « plus optimiste qu’après certaines victoires ».

L’OM s’est de nouveau incliné ce samedi face à l’AS Monaco (3-0). Une lourde défaite qui relègue les Phocéens à la troisième place du podium, alors qu’il ne reste que cinq journées de championnat. Si la situation semble critique, Roberto De Zerbi a adopté une posture étonnamment positive en conférence de presse.

«Le 0-3 ne reflète pas le match»

«On a très bien joué en première période, on n’a rien offert à Monaco», a commencé Roberto De Zerbi. «On prend ensuite un but stupide, ça nous arrive trop souvent, et ça a déterminé le résultat», a-t-il expliqué, sans pointer l’état d’esprit de son groupe. «Le 0-3 ne reflète pas le match», a conclu le coach italien après la défaite de l'OM.

«Je suis plus optimiste qu’après certaines victoires»

Pour l’entraîneur de l’OM, ses joueurs ont livré une prestation satisfaisante malgré le score final :

«Je dis toujours ce que je pense. Il n’y a rien à reprocher aux joueurs. Quand il faut employer des mots forts, je le fais, mais là, c’est différent : ils ont bien joué. Ils avaient bien préparé ce match. Je suis plus optimiste qu’après certaines victoires cette saison.»