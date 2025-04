Crise à l’OM : Le vestiaire sonne la révolte !

Axel Cornic

A seulement quelques journées de la fin de la saison, l’Olympique de Marseille s’est offert une grosse crise avec sa défaite à l’AS Monaco (3-0). La deuxième place est perdue et la troisième en très grand danger, avec une qualification en Ligue des Champions qui pourrait bien s’éloigner dans les semaines à venir.

Rival direct pour la deuxième place, l’AS Monaco a infligé une cinglante défaite à l’OM ce samedi, pour la 29e journée de Ligue 1. Un mauvais résultat qui met le fau à la fin de saison marseillaise, puisqu’une non-qualification en Ligue des Champions serait une véritable catastrophe pour le projet mené par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

« On va 'manger de la merde' cette semaine avant de jouer Montpellier »

Après la rencontre, Géronimo Rulli a eu des mots très durs concernant la prestation de son équipe. « Je pense qu’on a mal fait les choses. Je ne sais pas comment l’expliquer (...) On va 'manger de la merde' cette semaine avant de jouer Montpellier, devant nos supporters et on doit gagner » a déclaré le gardien de l’OM, au micro de beIN Sports.

La sortie surprenante de Kondogbia

Le ton était pourtant totalement différent du côté de Geoffrey Kondogbia, qui préfère rester optimiste avant de lancer la mission Ligue des Champions. « On n'est pas inquiet... On a pris beaucoup de buts récemment certes, mais on a encore notre destin entre nos mains » a assuré le milieu de l’OM, avant d’ajouter : « On joue les coups à fond et on fera les comptes après ».