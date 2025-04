Crise à l’OM : De Zerbi fait une annonce dans le vestiaire

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a perdu gros ce samedi, face à son rival direct de l’AS Monaco (3-0). Déjà sous pression après une fin d’hiver compliquée, les Marseillais ont vu la deuxième place leur échapper après ce nouveau revers, avec une qualification en Ligue des Champions qui pourrait bien s’éloigner dans les prochaines semaines.

La 29e journée de Ligue 1 pourrait marquer un tournant dans la saison de l’OM. Revenus à la deuxième place il y a seulement une semaine, les hommes de Roberto De Zerbi sont repassés à la marche inférieure après une défaite cinglante face à l’AS Monaco. Et le pire arrive, puisque les prochaines semaines s’annoncent sous haute tension à Marseille.

« Si on perd 3-0 c'est qu'on a mal fait beaucoup de chose quand même »

La qualification en Ligue des Champions est en effet en grand danger et si cela se confirme, ce serait une véritable catastrophe pour l’OM. Interrogé en fin de rencontre, Valentin Rongier a livré un constat assez alarmant. « Ils ont été plus tranchants, ils ont marqué sur leurs situations. Et encore, Geronimo (Rulli) a fait un grand match ce soir. C'est à nous de s'en sortir comme des hommes. Je n'ai pas senti une équipe suffisante, mais si on perd 3-0 c'est qu'on a mal fait beaucoup de chose quand même... On va se taire » a déclaré le milieu marseillais, d’après RMC Sport.

« De Zerbi nous a dit qu'il fallait bosser que la route était encore longue »

Tout de suite après la rencontre, Roberto De Zerbi a souhaité remobiliser ses joueurs pour une fin de saison qui s’annonce bouillante. « Ce que le coach nous a dit ? Il nous a dit qu'il fallait bosser que la route était encore longue » a révélé Valentin Rongier. « Il faut foncer tête baissée, bien sûr qu'on a des défauts mais on va travailler on ne va rien lâcher, la route est longue mais on y croit en tout cas ! ». Désormais, tous les yeux sont tournés vers la réception de Montpellier le 19 avril prochain, pour une rencontre qui s’annonce déjà décisive.