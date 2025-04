«Comme des hommes…» : Un joueur de l’OM balance sur la crise

Axel Cornic

Attendu au tournant, l’Olympique de Marseille a raté son rendez-vous face à l’AS Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1 (3-0). Les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu la deuxième place et s’offrent désormais une fin de saison sous haute tension, avec la qualification en Ligue des Champions qui est en grand danger.

Le pire est arrivé. Après s’être relancé au Vélodrome face au TFC (3-2), l’OM tombe de très haut avec une défaite cinglante sur la pelouse de l’AS Monaco. Les Marseillais ont ainsi perdu la deuxième place et pourraient même laisser filer la troisième, avec la concurrence qui pousse fort derrière.

« Je n'ai pas assez de recul sur le match pour expliquer cette défaite »

Après la rencontre, Valentin Rongier n’a pas vraiment su trouver les mots pour expliquer la déroute marseillaise. « Je n'ai pas assez de recul sur le match pour expliquer cette défaite. Ils ont été plus tranchants, ils ont marqué sur leurs situations. Et encore, Geronimo (Rulli) a fait un grand match ce soir » a expliqué le milieu de l’OM, d’après RMC Sport.

« On va retourner au travail, dès lundi »

« C'est à nous de s'en sortir comme des hommes » a poursuivi Valentin Rongier, titulaire ce samedi au milieu de terrain aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. « Je n'ai pas senti une équipe suffisante, mais si on perd 3-0 c'est qu'on a mal fait beaucoup de chose quand même... On va se taire. On va retourner au travail, dès lundi. Il nous reste 5 matchs ».