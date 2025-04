OM : Bagarre dans le vestiaire, deux joueurs en viennent aux mains !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Steeve Elana, ancien gardien de but passé par le Stade Brestois et le LOSC, a partagé une anecdote improbable de son passage au centre de formation de l'OM. Âgé aujourd'hui de 44 ans, le Français s’est souvenu pour L’Équipe d'une vive altercation entre deux coéquipiers de l'époque, Cyrille Pouget et Fred Brando.

Connu pour avoir porté le maillot du Stade Brestois et du LOSC, Steeve Elana est également passé par le centre de formation de l’OM, sans toutefois avoir eu l’occasion d’évoluer avec l’équipe première. Ce qui n’a pas empêché l’ancien portier aujourd’hui âgé de 44 ans de pouvoir s’entraîner aux côtés des joueurs professionnels, et d’assister à une scène improbable.

« Ils se sont donné rendez-vous au vestiaire »

« La dispute qui m'a le plus marqué, c'est à l’OM, révèle Steeve Elana, interrogé par L’Équipe. Je m'entraînais avec les pros (2000) et, dans un jeu réduit, Cyrille Pouget et Fred Brando ont commencé à se chauffer, alors qu'ils étaient dans la même équipe. Ils se sont donné rendez-vous au vestiaire. »

« L'un est sorti un avec un oeuf, l'autre avec un coquard »

S’en est alors suivi un échange visiblement musclé entre les deux anciens joueurs de l’OM. « Je pensais qu'ils allaient discuter. Ils sont allés dans le bureau du doc et on a entendu : « Pam, pam, pam... ! » L'un est sorti un avec un oeuf, l'autre avec un coquard », confie Elana.