Paul Pogba : Un joueur de l’OM valide déjà son transfert !

Depuis la fin de sa suspension pour dopage le mois dernier, Paul Pogba voit régulièrement son nom être associé à l’OM. Si le conseiller sportif Mehdi Benatia a déjà abordé le sujet, dernièrement, c’est le défenseur canadien Derek Cornelius qui a validé une potentielle arrivée du milieu de terrain à Marseille.

Libre de s’engager où bon lui semble depuis mars, Paul Pogba n’a toujours pas pris de décision pour la suite de sa carrière. Mais depuis un certain temps, l’OM semble lui faire des appels du pied. Conseiller sportif du club marseillais, Mehdi Benatia avait évoqué le sujet de la possible signature du milieu de terrain.

Paul Pogba à l’OM ?

« On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore « fit », est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (...) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », expliquait ainsi Benatia auprès de l’Equipe. Dernièrement, c’est le défenseur Derek Cornelius qui s’est exprimé sur une possible venue de Paul Pogba à l’OM.

« C'est un joueur incroyable, pourquoi pas »

« J'aimerais le voir au Vélodrome ? C'est un joueur incroyable, pourquoi pas, mais le football change très vite. Un jour le club veut un joueur, il se passe quelque chose et c'est un autre joueur qui apparaît. La fenêtre d'été est loin. Je fais confiance à Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et à l'équipe des recruteurs pour prendre les bonnes décisions en fonction des besoins de l'équipe. Je n'essaie pas de me focaliser sur cela. J'essaie de rester concentré sur mon travail et sur ce que j'ai à faire. Car je sais que lorsque je serai à mon meilleur niveau, l'équipe sera meilleure », a répondu le Canadien au micro de BeIN Sports.