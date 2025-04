Transferts - OM : Pogba, la confirmation dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé depuis plusieurs mois comme étant une piste plausible pour l’OM alors qu’il est désormais libre et libéré de sa suspension, Paul Pogba se prononce sur son avenir dans un entretien accordé à GQ. Et l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin confirme avoir des propositions en main…

Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin en décembre dernier, Paul Pogba (32 ans) est toujours en quête de son futur challenge. Patrice Evra avait amorcé le dossier OM pour son ami dès le mois d’octobre, et depuis, le feuilleton Pogba ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. Dans un entretien accordé à GQ, le milieu de terrain tricolore fait le point sur son avenir. Et s’il n’évoque pas frontalement l’OM, Pogba confirme avoir reçu des offres pour se relancer.

« Il y a des propositions »

« Jamais je n'aurais imaginé me retrouver libre à cette période-là de la saison. Je n'ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd'hui, il y a des propositions. Qui viennent d'un peu partout. D'Europe ? D'un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C'est une décision que je vais prendre le temps de soupeser », lâche Paul Pogba.

La main tendue aux Bleus

Et l’ancien joueur de Manchester United évoque également un éventuel retour en équipe de France, alors que sa dernière sélection date de septembre 2023 : « Il faut d'abord que je reprenne mon rythme. En sélection, ce n'est pas vraiment le club qui compte. André-Pierre Gignac était dans l'équipe quand il jouait au Mexique. N'Golo Kanté est revenu alors qu'il est en Arabie saoudite. Ça va dépendre de moi », confie Pogba. Affaire à suivre…