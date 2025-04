PSG : Le transfert insolite qui fait la Une de la télévision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si la meilleure recrue du PSG des dernières années était... son jardinier ? Alors qu'on a vu Ibrahimovic, Neymar ou encore Mbappé débarquer, en 2013, c'est Jonathan Calderwood qui rejoint le club de la capitale en provenance d'Aston Villa et depuis, il est en charge des pelouses parisiennes. Un transfert insolite, mais qui porte ses fruits quand on regarde la qualité des terrains sur lesquels le PSG évolue. Et voilà que cette arrivée de Calderwood n'avait pas manqué de faire parler. De quoi surprendre le principal intéressé.

Alors que le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir en Ligue des Champions, certains regards se tournent vers... Jonathan Calderwood, actuel responsable des pelouses du club de la capitale. En effet, en 2013, Paris a chipé le Nord-Irlandais aux Villans. Le PSG s'est alors offert un véritable crack dans son domaine. Depuis l'arrivée de Calderwood, il y a de véritables billards dans la capitale.

« J'étais même à la télévision et sur la principale chaîne d'information »

Interrogé par le Birmingham Mail avant la rencontre entre le PSG et Aston Villa, en Ligue des Champions ce mercredi soir, Jonathan Calderwood s'est confié sur son arrivée à Paris. Le jardinier s'est alors souvenu de la médiatisation de son transfert, expliquant : « Il y avait beaucoup d'attention à l'époque. C'était intéressant pour quelqu'un qui arrivait de Premier League. J'étais même à la télévision et sur la principale chaîne d'information. "Le PSG a fait son premier transfert cet été, mais ce n'est pas un joueur, c'est un jardinier !" ».

« Mon travail a été médiatisé en France »

« Depuis ce jour, mon travail a été médiatisé en France. Quoi, ce type a étudié le gazon à temps plein pendant des années à l'université ? C'est impossible. Je n'arrive pas à croire que ça existe. Que peut-il vraiment faire de si spécial ? », a ensuite ajouté Jonathan Calderwood, qui fait désormais le bonheur du PSG.