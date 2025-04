Samir Nasri : Le gros regret de Laure Boulleau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante Canal+, Laure Boulleau a dévoilé les coulisses du Canal Champions Club mardi soir lors du quart de finale retour entre Aston Villa et le PSG. Cependant, l'ancien joueuse de l'équipe de France a connu un petit couac qui l'a empêché de diffuser notamment les analyses de Samir Nasri.

Comme lors de toutes les soirées de Ligue des champions, Laure Boulleau était présente sur le plateau du Canal Champions Club mardi soir sur Canal+ à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des champions entre Aston Villa et le PSG. Mais alors qu'elle voulait faire découvrir les coulisses de l'émission, et notamment les analyses de Samir Nasri en plein match, Laure Boulleau a connu une légère déconvenue.

Laure Boulleau rate une vidéo avec Samir Nasri

« J'avais filmé plein de vidéos en coulisses : les pronostics, les réactions sur les buts, le stress évidemment avec la remontée d'Aston Villa, les analyses tactiques de Samir (Nasri, NDLR)... J'avais même fait des petites surprises en vous emmenant dans la régie pour vous montrer un peu comment ça se passe », raconte-t-elle sur ses réseaux sociaux avant de préciser qu'elle n'a pas pu tout diffuser.

«J'avais filmé les analyses tactiques de Samir»

« Et aussi avec Gauthier (Kuntzmann, NDLR) pour faire une palette et donc vous montrer un peu l'envers du décor. Mais quasiment la totalité de mes vidéos ont beugué au moment de charger sur mont téléphone, j'étais super énervée. Mais du coup, j'ai décidé de remettre mes lunettes ce soir pour l'autre demi-finale Real-Arsenal. Je vais me rattraper et je vous diffuse ça », ajoute Laure Boulleau.