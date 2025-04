Zidane : Laure Boulleau a pété les plombs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière de Zinedine Zidane sur un terrain de football restera à jamais associée à son coup de boule en finale de la Coupe du monde 2006. Face à l'Italie, le légendaire numéro 10 des Bleus avait complètement vrillé. Et Zidane n'est pas le seul à avoir pété les plombs de cette manière puisque Laure Boulleau en a également fait de même.

Sur un terrain de football, Laure Boulleau n'était pas forcément habituée à perdre ses nerfs. Que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France, l'ancienne arrière gauche savait donc se maitriser. Mais il est toutefois arrivé à Laure Boulleau de péter les plombs, comme la fois où elle a fait une Zidane à l'une de ses adversaires en lui assénant un coup de tête à l'instar de ce qu'avait pu faire l'ancien joueur de l'équipe de France.

« C’est mon seul fait d’arme »

« J’ai déjà mis un coup de boule comme Zidane ? C’est mon seul fait d’arme. En plus, moi, j’aime quand qu’on respecte l’arbitrage ou quand on montre des comportements inadaptés, je ne vais certainement pas trouver d’excuse aux personnes qui font ça. Mais un jour, c’est vrai et c’est pour ça que quand on est joueuse souvent je dis que tu peux avoir un pétage de câble », a-t-elle avoué pour OnTime.

« En me relevant, je lui ai mis un coup de boule »

Laure Boulleau a ensuite précisé sur son coup de boule : « La nana, de la première minute, elle venait me chercher, elle m’écrasait les pieds, je partais elle me mettait un coup, une béquille. C’était insupportable. Je fais une passe, je me retrouve au sol, je n’ai pas eu le temps de voir comment elle a pu me sécher les jambes, là j’ai vu rouge. En me relevant, je lui ai mis un coup de boule, c’était drôle. Et l’arbitre ne m’a pas vu, pour le coup je suis un peu maline ».