Adil Rami : Une humiliation en plein live refait surface !

Depuis la fin de sa carrière en 2023, Adil Rami se fait tout sauf discret. Sur les antennes de TF1 pour Danse avec les stars et bientôt sur M6 pour Les Traîtres, le champion du monde 2018 est également très présent sur la plateforme Twitch pour des lives sur sa propre chaîne ou celles d'autres streamers. Avec AmineMaTué, une humiliation en direct a resurgi ces dernières heures sur ses chaussures. Une session de vannes sans fin.

A l'occasion d'un live avec AmineMaTué avec qui il prend pleinement part au projet de la Kings League France, Adil Rami avait passé un sale quart d'heure pour un tournoi de FIFA, rebaptisé EA FC, sur console. Commenté par Benjamin da Silva et Omar da Fonseca, la réputée paire de beIN SPORTS, le tournoi en question avait été le temple d'une humiliation en live sur Twitch pour l'ancien défenseur de l'OM.

«Krusty Le Clown», Adil Rami se faire détruire sur Twitch

Les streamers Pfut, Inoxtag et Kameto étaient entre autres présents également, au même titre que le rappeur SDM. Une belle brochette pour se payer Adil Rami et son choix vestimentaire au niveau d'une paire de chaussures valable pour la Fashion Week de Paris à ses yeux. Un constat absolument pas partagé par le reste. Les chaussures montantes style Converse ont fait un tabac, mais dans le mauvais sens du terme. « Adil a une belle paire aussi », lançait AmineMaTué, engendrant des rires dans la salle et une session vanne longue s'ouvrait dès lors. Omar da Fonseca estimait que les « godasses d'Adil pouvaient marcher toutes seules » avec le « GPS inclus », un « Krusty Le Clown », personnage des Simpson, était lâché dans la pièce.

«Je vais sortir et je vais vous bais** tous»

Pendant le match joué par Adil Rami et Yannou Jr, les vannes ont fusé. Les chaussures du participant de Danse avec les stars ressemblaient à « des échasses ». L'accumulation de blagues ont fait rire puis craquer le principal intéressé qui lâchait alors un « bande de salop** ». SDM s'est alors pris au jeu en estimant que la « languette » de la chaussure ressemblait à un « protège-tibia » avec des « lacets branchés à la playstation ». Il n'en fallait pas plus pour faire sortir de ses gonds Adil Rami : « Je vais sortir et je vais vous bais** tous, wollah », avant de rire. Le pressing était constant.