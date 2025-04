Ramadan - OM : La franche explication avec De Zerbi en pleine polémique !

La rédaction

En pleine polémique sur la mise au vert imposée par De Zerbi durant l’Aïd, Geoffrey Kondogbia a réagi avec franchise. Le milieu de l’OM a soutenu son coach, affirmant privilégier la performance collective. Une mise au point claire avant le choc face à Monaco, où l’OM espère conforter sa place sur le podium.

Si l’ambiance semble être au beau fixe à l’OM, le club a traversé une tempête ces dernières semaines, notamment après les récentes révélations concernant Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM a instauré une mise au vert à la Commanderie, empêchant certains joueurs de célébrer l’Aïd avec leur famille. Geoffrey Kondogbia, cadre du vestiaire olympien, s’est exprimé sur le sujet et a révélé avoir discuté avec Roberto De Zerbi de cette décision.

«Moi je fonce»

«J’essaie de le prendre de la manière la plus sensée possible», commence l’international centrafricain. «J’ai une relation franche avec le coach, on se dit les choses directement, j’aime bien. Quand ce genre d’événements arrive, je lui dis : "Si tu es sûr de cette décision, que tu as la conviction que ça peut amener l’OM haut, que cela peut nous permettre de nous améliorer, moi je fonce. On y va."» raconte le joueur de l’OM, ce samedi, dans les colonnes de L’Équipe.

«Accepter les sacrifices»

Le milieu de terrain de l'OM explique tout faire pour améliorer les performances du club : «Il n’y a que cela qui m’importe. Le reste est secondaire. Comment je l’ai pris, après Reims, quand il nous dit qu’on va dormir à la Commanderie ? Si c’est dans l’objectif de ressouder le groupe, de faire un travail vidéo qui peut nous faire progresser, c’est bénéfique. Tant que j’ai la compréhension, cela permet d’accepter les sacrifices.» Geoffrey Kondogbia retrouvera son ancien club, l’AS Monaco, ce samedi à 17h. L’occasion pour l’OM de réaliser une très belle opération au classement.