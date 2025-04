Mbappé : Sa mère se fait clasher en direct par Hanouna !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement en conflit avec le PSG, Kylian Mbappé n’est pas tellement apprécié par certaines personnalités comme le rappeur Booba par exemple. Alors qu’il évoque régulièrement le nom de l’attaquant du Real Madrid dans ses émissions, Cyril Hanouna a affirmé qu’il n’avait aucun problème avec Mbappé, mais plutôt avec sa mère, Fayza Lamari.

Évoluant au Real Madrid depuis cette saison, Kylian Mbappé voit régulièrement son nom être associé dans les médias. Dernièrement, c’est le célèbre présentateur de « Touche pas à mon poste » Cyril Hanouna qui s’est exprimé sur l’attaquant français.

« J’ai plus de problème avec son entourage »

Au sein de son émission « On marche sur la tête » présentée sur les ondes d’Europe 1, Cyril Hanouna a évoqué ses relations avec Mbappé. « On va dire que j’ai un problème avec Mbappé, je n’ai pas de problème avec Mbappé. D’ailleurs, j’ai plus de problème avec son entourage qu’avec Mbappé », a confié ce dernier, avant de poursuivre en insistant sur sa mère, Fayza Lamari.

« Je trouve qu’il est mal conseillé par son clan »

« Mbappé, c’est un garçon sympa dans la vie. Je trouve qu’il est mal conseillé par son clan. Son père c’est un amour. Je l’adore. C’est le seul qui connaît le foot ? Oui mais c’est qui se mêle le moins de ses affaires. Son père est exceptionnel, tout le monde l’adore. Même le PSG a toujours dit que le papa de Mbappé était un amour. Et le PSG a surtout eu des problème avec la maman de Mbappé », conclut Hanouna.