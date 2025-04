Dembélé : Nouveau malaise au PSG ?

Pierrick Levallet

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG a néanmoins affiché une petite mine ce mardi soir contre le FC Nantes (1-1). Ousmane Dembélé n’avait notamment pas l’air satisfait du résultat à La Beaujoire. L’international français connaît une petite baisse de régime en ce moment, et semble vivre un certain malaise ces derniers temps.

Rayonnant depuis le début de l’année 2025, le PSG a une petite baisse de forme en ce moment. Battu par Aston Villa (3-2) mais qualifié quand même pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale a eu du mal à s’imposer contre Le Havre le week-end dernier. Et ce mardi soir, les Rouge-et-Bleu ont de nouveau affiché une petite mine sur la pelouse du FC Nantes (1-1).

De nouvelles failles dans le PSG de Luis Enrique ?

Si le résultat a permis au PSG de conserver sa série d’invincibilité à l’extérieur et de rester invaincu en Ligue 1, il n’a pas vraiment satisfait le vestiaire. Comme le rapporte Le Parisien, ce match nul a révélé quelques failles que l’on croyait comblées dans l’effectif de Luis Enrique. Les joueurs ont d’ailleurs regagné le bus cachés sous la capuche de leur sweat, signe de la gêne installée après la rencontre. Ousmane Dembélé, lui, n’a pas retrouvé le sourire.

Ousmane Dembélé a un petit coup de mou

Déjà très agacé par la défaite contre Aston Villa, l’international français n’est pas apparu avec une mine plus heureuse ce mardi soir. N’ayant plus marqué depuis le 16 mars dernier en Ligue 1, l’attaquant de 27 ans traverse les dernières sorties avec un visage renfrogné. Ousmane Dembélé semble vivre un certain malaise en ce moment. Nul doute toutefois que le champion du monde 2018 aura oublié ses problèmes pour le déplacement sur la pelouse d’Arsenal mardi prochain en Ligue des champions. Le PSG aura la réception de Nice ce vendredi pour faire le plein de confiance avant le premier choc face aux Gunners.