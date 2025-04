EXCLU - Mercato : Reims pense à Pierre Sage

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A quelques points de se maintenir en Ligue 1, Reims se projette déjà sur la saison prochaine. Et pour le poste d’entraîneur, actuellement occupé par Samba Diawara, les dirigeants rémois songent à Pierre Sage.

Treizième de Ligue 1, Reims revient de loin. Incapables de gagner le moindre match de championnat en janvier, février et mars, les Rémois ont dû attendre la toute fin du mois de mars pour enfin retrouver le goût des trois points (victoire contre l’OM, 3-1). Depuis, les hommes de Samba Diawara vont beaucoup mieux et entrevoient le maintien, même s’il reste du chemin à parcourir. Et pour les dirigeants, la question de l’entraîneur pour la saison 2025-2026 se pose…

Reims aimerait Pierre Sage

Si Samba Diawara parvient à réussir la mission maintien, sa place sur le banc rémois n’est pas acquise pour la saison prochaine. Dans le board rémois, on songe en effet à installer un nouveau coach. Parmi les pistes étudiées, celle de Pierre Sage prend de l’ampleur. Selon nos sources, plusieurs décideurs aimeraient beaucoup le convaincre de venir… En Ligue 1, d’autres écuries sont également sur ce dossier, comme le FC Nantes. A voir ce que Pierre Sage choisira pour son retour après une aventure réussie sur le banc lyonnais.