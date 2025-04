«Le plus nul» à l’OM, l’improbable révélation !  

La rédaction

Toujours très attaché à l’OM, Matteo Guendouzi a partagé une anecdote insolite sur l’ambiance dans le vestiaire marseillais. L'ancien milieu olympien a ainsi révélé l’identité du «plus nul» lors des traditionnels toros à l’entraînement. Et selon lui, c’est William Saliba qui enchaînait les mauvaises performances… dans la bonne humeur !

Bien que parti il y a deux saisons, Mattéo Guendouzi garde un lien fort avec l’OM. Le milieu de terrain tricolore a porté la tunique olympienne de 2021 à 2023 et a particulièrement plu aux supporters de l'OM, qui en gardent un bon souvenir. Une belle période à Marseille, marquée par une excellente ambiance dans le vestiaire.

Le «plus nul» à l’OM …

Une bonne ambiance à l'OM qui se retrouvait aussi sur le terrain, notamment à l’entraînement. Dans un entretien accordé au média Carré, Mattéo Guendouzi raconte un petit jeu instauré entre les joueurs : «Les toros faisaient partie de l’échauffement, celui qui était le plus nul, celui qui était au milieu le plus souvent, qui se prenait le plus de passes, le plus de tours ou qui était le moins bon possible, on te donnait un maillot à la fin du mois. Il y avait un vote à la fin du mois, on avait un petit groupe de 7-8, et on disait lui a été le plus nul.»

… c’est William Saliba !

Matteo Guendouzi révèle également qui était selon lui «le plus nul» de ces toros à l’OM et ça serait un certain … William Saliba : «Je peux te dire, quand tu rates ce toro, je peux te dire que pendant toute la journée tu te sens vraiment mal à l’aise. Celui qui a été le plus nul, je pense que c’est William (Saliba). Dans le toro, il a eu pas mal de maillots, on mettait « MVP toro ». Il en a eu pas mal. Moi, j’en ai eu, mais moins que lui».