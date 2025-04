Samir Nasri - Bertrand Latour : «J'en ai rien à fout**», le clash sur Canal+ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Portier de l'Argentine et d'Aston Villa, Emiliano Martinez a atterri en France cette semaine pour y affronter le PSG en 1/4 de finale aller de Ligue des champions. L'occasion pour lui de rappeler à tout le monde qu'il était l'un des artisans de la défaite des Bleus à la Coupe du monde 2022 en finale avec une casquette spéciale portée à son atterrissage. Une attitude déplorable aux yeux de Bertrand Latour, ce qui a causé une discussion animée hors caméras avec Samir Nasri.

En cette semaine de Ligue des champions, le PSG recevait Aston Villa au Parc des princes mercredi soir pour le compte du 1/4 de finale aller. Match remporté par Ousmane Dembélé et sa bande sur le score de 3 buts à 1. Emiliano Martinez a encaissé 3 fois, lui qui était venu à Paris, fidèle à sa réputation, en signant un troll envers les Français : une casquette avec un coq barré (représentant l'équipe de France et les Coupes du monde de l'Argentine, faisant référence au Mondial 2022 remporté contre les Bleus).

Emiliano Martinez et sa casquette, le débat animé sur Canal+

Une attitude qui avait énervé Bertrand Latour. Sur le plateau du Canal Champions Club, le journaliste de Canal+ le qualifiait de pénible en espérant même qu'il soit conspué par les supporters du PSG au Parc des princes la veille de la rencontre. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Samir Nasri. L'ex-joueur de l'OM et consultant pour Canal+ a vidé son sac, mais hors antenne. Laure Boulleau, dans le cadre d'un inside sur les coulisses de l'émission, a filmé une partie de la discussion entre Nasri et Latour le cas Emiliano Martinez.

Nasri à Latour : «Tu es un fou dans ta tête»

« Il (ndlr Emiliano Martinez) met sa casquette. Et franchement, si on n'en parle pas, je regarde le match, tu crois que je vais remarquer qu'il y a un coq barré et tout et dire : « ah ça me fait chi** » ? Franchement, j'en ai rien à fout**, c'est parce que tu es un fou dans ta tête. Mais si. Tu es comme ces supporters, « il a mis une casquette » (ndlr l'imite en le moquant) ». a confié un Samir Nasri montant graduellement en pression au fil de ses propos énoncés à Bertrand Latour. Le message est passé.