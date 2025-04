Mbappé : Tensions annoncées dans le vestiaire du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de l'élimination du Real Madrid en Ligue des champions, Cyril Hanouna a consacré son émission sur Europe 1 à Kylian Mbappé. L'animateur s'est longuement confié sur l'international tricolore de 26 ans, qui aurait été loin de faire l'unanimité au sein du vestiaire du PSG la saison dernière.

Ce n’est pas cette année que Kylian Mbappé remportera la Ligue des champions. Sa formation, le Real Madrid, s’est lourdement inclinée face à Arsenal en quarts de finale (défaite 1-2). Les retrouvailles entre le PSG et Mbappé n’auront donc pas lieu. A quelques jours du choc entre le PSG et les Gunners, Cyril Hanouna a lâché quelques révélations sur le passage de l’international tricolore dans la capitale.

« L’ambiance n’était pas bonne au PSG »

Sur Europe 1, l’animateur a confié que l’ambiance n’était pas au beau fixe dans le vestiaire parisien la saison dernière. « L’année dernière, l’ambiance n’était pas bonne au PSG. Et en termes d’image, ce n’était pas fou, il y avait beaucoup de critiques. Aujourd’hui, tout se passe bien, il y a de la concurrence. On n’a pas besoin de Kylian Mbappé. Il a fait une énorme connerie en trahissant le PSG et Nasser Al-Khelaïfi » a confié Hanouna ce jeudi.

Le calvaire du Real Madrid

Hasard ou pas, le Real Madrid prend la sortie dès la première année de collaboration avec Mbappé. Et selon lui, il y aurait un lien de cause à effet entre l’arrivé de Mbappé et la piètre performance du club espagnol. « On voit que l’ambiance est catastrophique au Real Madrid. Il a fait une énorme erreur Florentino Perez. J’ai vu Ancelotti dès la 33ème minute dépité sur son siège. Ce n’est pas possible. Pourquoi Vinicius Jr n’est pas bon cette année ? Parce que Mbappé est arrivé, il faut arrêter de raconter des conneries. Hier, Saliba l’a bouffé, il le connaît par cœur » a déclaré Hanouna.