Scandale raciste au PSG, la police intervient !

Le Paris Saint-Germain a, dans la douleur et la crainte, validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions contre Aston Villa (2-3 et 5-4 au cumulé). Néanmoins, de regrettables évènements à nature racistes par le biais de chants auraient été entendus par la police. De quoi procéder à diverses arrestations après le match…

Mardi soir, les fantômes du passé ont ressurgi et semblent avoir considérablement hantés le PSG. Menant pourtant 2 buts à 0 à Birmingham, les réalisations de Youri Tielemans, de John McGinn et d’Ezri Konsa ont redonné un vif espoir de prolongation et pourquoi pas de qualification à Aston Villa. Cependant, en raison d’arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma, le navire de Luis Enrique n’a pas coulé et le PSG continue son cap sur Munich, lieu de la finale de la Ligue des champions. Détour à Londres pour la demi-finale aller de C1 contre Arsenal pour éventuellement rêver plus grand.

Trois fans d’Aston Villa soupçonnés de chants racistes

Cependant, de tristes évènements ont eu lieu à Birmingham mardi soir. The Athletic rapporte que trois supporters d’Aston Villa auraient été arrêtés pour délit de haine après le coup de sifflet final contre le PSG. La police des West Midlands, par le biais d’un communiqué, a confirmé les arrestations de deux hommes soupçonnés de chants racistes entonnés et un autre individu pour une infraction présumée à l’ordre public aggravée par la race.

Trois supporters du PSG arrêtés !

Du côté du PSG, on note trois supporters interpellés pour une suspicion d’agression d’un stadier lorsque deux autres pour outrage à agent. Le communiqué de la West Midlands Police donne les informations suivantes, relayées par The Athletic.

« Nous avons mis en place une opération de police visible lors du match Aston Villa-PSG mardi soir. La grande majorité des supporters a contribué à rendre le match mémorable pour la grande occasion qu'il a été. Toute forme de crime haineux ou de violence ne sera pas tolérée et nous travaillons aux côtés d'Aston Villa dans le cadre de notre enquête ».