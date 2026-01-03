Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo, la mise en danger qui fait enrager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face au FC Séville le 20 décembre dernier, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec le Real Madrid. Le Français est ainsi entré dans les livres d’histoire de la Casa Blanca. Mais à quel prix ? Pour y arriver, Mbappé a mis sa santé en danger et le résultat est qu’il est aujourd’hui blessé. De quoi faire grincer des dents en Espagne.

L’année 2026 commence très mal pour Kylian Mbappé. En effet, le numéro 10 du Real Madrid est actuellement blessé au genou et devrait être absent pour au moins 3 semaines. Un pépin qui fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Pyrénées. Mbappé n’échappe d’ailleurs pas au critique, étant pointé du doigt pour avoir forcé sur son corps afin d’aller chercher le record de Cristiano Ronaldo.

« C'était irresponsable » Blessé, Kylian Mbappé se fait donc critiquer. En Espagne, on n’épargne ainsi pas la star du Real Madrid. Ça a été le cas de José Manuel Oliván. Ainsi, au micro de Radio Marca, le journaliste a notamment balancé contre Mbappé : « Mbappé a mis sa santé physique en danger pour un record sans valeur. C'était irresponsable ».