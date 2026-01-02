«On t’emm*rde» : Kylian Mbappé quitte Madrid, ça vire au clash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Maroc ces derniers jours, Kylian Mbappé a choisi d’assister à la rencontre du Cameroun à la CAN, le pays d’origine son père, et ce alors que l’Algérie, dont est originaire sa mère, jouait en même temps. De quoi fortement agacer l’influenceur Mohamed Henni, ne mâchant pas ses mots en parlant de l’attaquant du Real Madrid.

Pendant la trêve hivernale, Kylian Mbappé a décidé de quitter Madrid afin de se rendre au Maroc, où se tient actuellement la CAN. L’occasion pour l’ancienne star du PSG d’aller encourager les Lions de l’Atlas, où évolue son grand ami Achraf Hakimi, mais également d’assister au match opposant la Côte d'Ivoire et le Cameroun, pays dont est originaire son père. Kylian Mbappé avait dû trancher dimanche dernier puisqu’au même moment se tenait la rencontre entre l’Algérie, le pays d’origine de sa mère, et le Burkina Faso.

« Tu as renié tes origines » Ce choix est resté en travers de la gorge de Mohamed Henni, originaire d'Algérie. « Je n’ai jamais vu un mec comme ça, le mec il renie ses origines algériennes. Il m’a choqué, il m’a déçu. Mbappé, t’es dans la sauce algérienne. Tu as renié tes origines, honte à toi Mbappé », a lancé l’influenceur dans son émission Octogoal sur YouTube.