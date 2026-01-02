«On t’emm*rde» : Kylian Mbappé quitte Madrid, ça vire au clash !

Présent au Maroc ces derniers jours, Kylian Mbappé a choisi d’assister à la rencontre du Cameroun à la CAN, le pays d’origine son père, et ce alors que l’Algérie, dont est originaire sa mère, jouait en même temps. De quoi fortement agacer l’influenceur Mohamed Henni, ne mâchant pas ses mots en parlant de l’attaquant du Real Madrid.
Pendant la trêve hivernale, Kylian Mbappé a décidé de quitter Madrid afin de se rendre au Maroc, où se tient actuellement la CAN. L’occasion pour l’ancienne star du PSG d’aller encourager les Lions de l’Atlas, où évolue son grand ami Achraf Hakimi, mais également d’assister au match opposant la Côte d'Ivoire et le Cameroun, pays dont est originaire son père. Kylian Mbappé avait dû trancher dimanche dernier puisqu’au même moment se tenait la rencontre entre l’Algérie, le pays d’origine de sa mère, et le Burkina Faso.
« Tu as renié tes origines »
Ce choix est resté en travers de la gorge de Mohamed Henni, originaire d'Algérie. « Je n’ai jamais vu un mec comme ça, le mec il renie ses origines algériennes. Il m’a choqué, il m’a déçu. Mbappé, t’es dans la sauce algérienne. Tu as renié tes origines, honte à toi Mbappé », a lancé l’influenceur dans son émission Octogoal sur YouTube.
« On t’emm*rde Mbappé »
« Le mec s’est déplacé jusqu’au Maroc pour aller voir son pote Hakimi, voir le match du Maroc, ça c’est une chose, pas de problème. À cinq minutes du match du Maroc, il y a le match de l’Algérie, et qu’est-ce qu’il va faire ? Il va voir le Cameroun. Mais t’as pas honte Mbappé ? Honte à toi ! Comment tu peux autant renier autant tes origines algériennes, c’est grave. Il avait le choix entre le match du Cameroun ou de l’Algérie, mais il est déjà allé en vacances au Cameroun. Il a déjà fait ce geste pour le Cameroun, il y a passé quelques jours, comment tu veux que je me calme quand Mbappé l’Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l’Algérie, je trouve ça dégueulasse, a ajouté Mohamed Henni. Qu’est-ce que l’Algérie a fait pour que tu n’en parles jamais, pour que tu nous insultes comme ça ? Mbappé avait dit qu’il ne voulait pas associer son image à la malbouffe, moi j’irai plus loin : Mbappé ne veut pas associer son image à l’Algérie. Il ne veut pas et c’est volontaire, c’est honteux. (…) On t’emm*rde Mbappé. On n’a pas besoin de toi. On a Zidane, on a son fils, on a Maza, on a Hadj Moussa, on a Mahrez, on n’a pas besoin de toi Mbappé. »